Diddy : sa sortie sous caution refusée malgré le verdict d'hier

Un verdict qui n'est, il faut le dire, qu'à moitié favorable.

C'est la grosse nouvelle de la semaine : après 7 longues semaines de procès, le verdict a été rendu dans l'affaire Diddy. Un verdict "partagé", comme on le dit aux Etats-Unis, avec 3 chefs d'accusation (dont les plus graves) pour lesquels il n'est pas reconnu coupable. En revanche, il est bien coupable de transport à des fins de prostitution, à deux reprises, et risque donc jusqu'à deux fois dix ans de prison fermes. Il avait demandé sa libération sous caution en attendant que la peine soit prononcée par le juge, mais elle vient d'être refusée.

Alors qu'il pourrait prendre 20 ans, Diddy est donc dans l'attente cette fois du verdict du juge, qui doit décider combien d'années de prison il lui donnera, avec sursis ou non, avec période de probation, il y a de nombreuses possibilités. Il a demandé au juge de pouvoir rejoindre sa famille à l'issue du verdict plutôt positif rendu par le jury hier, mais elle vient de lui être refusée, à cause de son comportement violent qui a plusieurs fois été mis en avant lors du procès.

Il va donc rester en détention jusqu'à ce que le juge prononce la sentence, ce qui est apparemment programmé pour le 3 octobre. Il aurait pu retourner quelques semaines auprès de sa famille avant la sentence finale, mais c'est un privilège qui est rarement accordé aux autres prisonniers, alors pas de traitement de faveur pour le chef de Bad Boy Records.