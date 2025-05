Theodora et Guy2Bezbar nous font un tube avec "Pay!"

Vous connaissiez déjà le morceau, et le clip est maintenant disponible.

Depuis "Kongolese sous BBL", Theodora est devenue un véritable phénomène. La chanteuse voit son nom apparaître dans toutes les bouches, car elle a réussi à faire découvrir le bouyon à toute une partie du public français, avec des sonorités et des attitudes complètement différentes que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les musiques urbaines ces dernières années. Au top de sa forme, elle est déjà de retour avec un clip qui devrait rapidement devenir viral : celui du titre "Pay!", extrait de son album "Bad Boy Lovestory", en feat avec Guy2Bezbar, autre artiste incontournable depuis un an. Aussi bien au niveau de la chorégraphie qu'au niveau du décor ou des sapes, la vidéo est une grosse réussite. Quant au morceau, vous devez sûrement déjà le connaître, très efficace, bien insolent comme on aime, et si ce n'est pas le cas, on vous laisse découvrir tout ça juste ici !