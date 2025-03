Kezo dévoile "Yema" avec Kekra et Triplego

Un casting prometteur pour un morceau surprenant.

Au cas où vous l'avez raté dans notre articles des sorties de la semaine dernière, le beatmaker Kezo sortait son projet "A36", avec un joli casting. C'est normal : il a bossé avec les plus gros noms du rap français et ils ont répondu à l'appel pour cet EP. On retrouve donc, pour le clip du morceau "Yema", Kekra et Triplego, venus débiter sur la jolie prod de Kezo en chantonnant. Avec justesse puisque c'est un registre que maîtrisent bien les deux artistes. Notamment Kekra, qui surfe littéralement sur l'instru, avec son talent naturel pour trouver des mélo. Un bon titre pour les amateurs de rap un peu futuriste !