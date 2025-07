Booba détruit Mbappe après le match de Coupe du Monde des Clubs entre le Real Madrid et le PSG

Le PSG s'est qualifié en finale de la Coupe du Monde des Clubs, après un violent 4/0 infligé au Real de Mbappe.

Cela fait maintenant plusieurs années que Booba a pris Mbappe pour cible, après lui avoir pourtant dédié un morceau en feat avec Médine (avec qui il s'est aussi embrouillé depuis). Alors que ses derniers morceaux, notamment celui sur Paris, ne marchent pas si bien, Kopp continue à faire parler de lui en attaquant tout le monde sur ses réseaux. Après Gims et sa diarrhée, c'est donc au tour de Mbappe de prendre la foudre, après la défaite du Real Madrid contre le PSG en demi-finale de la coupe du monde des clubs.

Hier soir avait en effet lieu la demi-finale de la coupe du monde des clubs entre le Real et le PSG. La compétition se déroule aux Etats-Unis, et on imagine que les Merengues se souviendront longtemps de leur voyage américain de l'été 2025, puisqu'ils viennent de manger un violent 4/0 infligé par Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Fantomatique pendant le match (comme toute son équipe), Mbappe est évidemment la cible de toutes les critiques, notamment de la part de Booba, qui ne le lâche pas.

.@KMbappe on ne retiendra de toi que ton arrogance, le rejet de tes origines ( Cameroun Algérie ) ta coulante ( @gims ) et ta voix de dessin animé. Un joueur perturbé... Klawi nada wellouh peanuts hess! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ZUFROLxY8e — Booba (@booba) July 10, 2025

Kopp a passé sa soirée à incendier l'attaquant des Bleus, en repostant des messages pour troller le Kyks. Mais ils 'est aussi fendu d'un tweet assez agressif, dans lequel il écrit : "on ne retiendra de toi que ton arrogance, le rejet de tes origines ( Cameroun Algérie ) ta coulante ( @gims ) et ta voix de dessin animé. Un joueur perturbé... Klawi nada wellouh peanuts hess!".

Un constat qui est toutefois à nuancer : les vrais gens qui ont de la mémoire dans le foot se souviendront aussi de ses deux coupes du monde incroyables avec l'équipe de France, de son année folle à Monaco en Ligue des Champions, de quelques grandes saisons au PSG niveau stats. De plus, ceux qui reprochent à Mbappé de ne plus défendre et d'être arrogant oublient un peu qu'il ne l'a jamais fait, nulle part.

Cependant, il est vrai que malgré sa bonne saison (statistiquement parlant) au Real Madrid, une remise en question est nécessaire de la part du joueur, qui va devoir prendre conscience que l'époque des CR7, des Messi, et des superstars avec des passe-droits est terminée dans le foot. Désormais, c'est le collectif et le bloc équipe qui comptent, et tout le monde doit faire les efforts. Cependant, même en prenant en compte tout ça, il faut avouer qu'on a là un des pires Real Madrid de ces 30 dernières années au niveau de l'effectif.

Le chantier de Xabi Alonso ne s'annonce pas simple !