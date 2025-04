Notre top 10 des meilleurs morceaux de Niska

Le 6 avril, Niska fêtait ses 31 ans, et c'est le bon moment pour faire une petite sélection de ce que le Charo a fait de mieux dans sa riche carrière.

Ce dimanche 6 avril, c'était l'anniversaire de Niska, qui fêtait, déjà, ses 31 ans. On sait, les années passent à une vitesse folle, et on se rend surtout compte qu'il avait à peine 21 ans lorsque la France le découvrait avec ses énormes bangers trap. On a trouvé que c'était la bonne occasion pour jeter un petit coup d'œil en arrière sur sa carrière, avec notre top 10 des sons qu'on préfère de Mr Sal. Let's go.

"Maître chien"

On commence par un morceau un peu "moins connu" de Niska. On le met entre guillemets, car en vérité c'est très difficile de trouver un titre moins connu du rappeur du 91. En 10 ans de carrière, il a cumulé des millions de vues sur presque tous ses morceaux. Mais "Maître Chien" a une petite place dans notre cœur, grâce à son énergie folle. Impossible d'écouter le titre sans avoir envie de faire des excès de vitesse ou de se bagarrer. Sans autoune, que des cris, que du sale !

"Charlie Delta Charlie"

Une prod minimaliste (signée Southside), des gimmicks et des ad-libs de fou furieux, des couplets à moitié rappés, à moitiés criés, une choré reprise par tout le block, et un début de morceau qui est rentré dans la légende. Niska savait s'y prendre pour choquer la France à ses débuts. Quelques mots en Wolof, un titre de chanson qui fait directement référence au CDC de Champtier du Coq à Evry, bref, clairement un des plus grands moments des débuts de sa carrière de rappeur.

"Mendoza"

On ne voulait pas mettre que des singles de diamant, c'est trop facile de remplir un top 10 avec ça. Donc on est allés fouiller dans les souvenirs, et "Mendoza" est apparu comme une évidence. Morceau un peu sous-coté de l'album "Mr. Sal", dont le titre est inspiré par le personnage principal de la série "La Reine du Sud", Teresa Mendoza. Forcément, l'ambiance est "gang", et ça commence dès le début du morceau, quand ça parle de planquer la dope dans les chiottes. Des couplets bien rappés, un refrain bien chanté, un constat assez triste sur l'environnement qui l'entoure, il ne manque rien à ce morceau de Niska.

"Giuseppe"

On augmente encore un peu le niveau, qui était déjà bien haut, avec un single qui était le premier du rappeur à sortir en solo après le carton de son album "Commando". Un peu de pression peut-être ? C'est mal connaître Niska : il nous sort une de ses meilleures instrus, avec un flow quasi parfait posé avec insolence et énergie, le texte nous raconte l'histoire des petits qui sont embauchés par les grands pour charbonner dès le plus jeune âge, et tout ça, pour un morceau qui ne figure sur aucun album. Car en plus d'être bon, le boug est généreux !

"M.L.C." feat Booba

Oui, on sait, ils sont en clash et en froid depuis un bout de temps maintenant. Pour des raisons un peu "fumeuses" d'ailleurs, mais passons : il était impossible de faire un top 10 de Niska sans mettre un titre avec Booba. C'était soit celui-ci, soit le Freestyle OKLM Radio devenu légendaire, soir "Tuba Life". Mais on a opté pour "M.L.C." parce que l'énergie est trop sauvage, les punchlines sont bien trop sales, les changements de flow de Niska au milieu de son couplet sont aberrants, et l'entrée de Kopp sur le morceau fait bien trop mal. Dans la tête du rap français, bonne chance à la concu' pour le garrot !

"Chasse à l'homme"

SHOOT, BALLE DANS LA TÊTE. Voilà, on pourrait s'arrêter là pour justifier la présence du titre dans notre top 10. Avec sa prod diabolique, les phases de bicraveur pour ouvrir le morceau, encore les changements de flow, et globalement, juste de la pure violence comme le rappeur sait nous en faire. En concert, ça fout le feu à la fosse, et ça, on valide fort !

"Méchant" feat Ninho

Pas beaucoup de feats dans ce top 10, mais c'est normal : Niska a tellement de flows différents qu'il peut faire un feat avec lui-même, pas besoin des autres. Cependant, ce morceau avec Ninho est resté dans la légende, et c'est peut-être même celui-ci qui leur a donné l'idée de faire un album en commun. Ce morceau, ce n'est presque que des menaces, avec son "ça fait un moment qu'j'me suis pas péta" devenu culte, et Ninho qui nous pond lui aussi un très gros couplet. Un vrai banger, adjectif trop utilisé aujourd'hui, mais qui colle clairement au morceau.

"Freestyle PSG" feat Rako, Brigi, Trafiquinté et Madrane

On voulait presque mettre ce morceau à la première place. Car même si ce n'est peut-être pas le titre le plus réussi musicalement, il a un peu changé le cours de l'histoire. L'histoire de Niska, pour commencer, puisque ça l'a fait péter aux yeux de la France entière. Mais aussi l'histoire du rap français, car la danse du charo va être reprise par le footballeur Blaise Matuidi et va contribuer à faire passer le rap dans une autre dimension, encore plus populaire. Au-delà de ça, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de Niska : beaucoup d'énergie, des punchlines drôles, bêtes et méchantes, une choré légendaire, bref, un classique !

"W.L.G."

Pour cette deuxième place du top, on hésitait beaucoup entre deux morceaux, qui ont marqué le rap FR et la discographie de Niska : "Medellin" et "W.L.G.", qui ont des arguments similaires à mettre en avant, notamment les clips de dingue. Mais on a préféré mettre "WLG", car la topline est plus travaillée, et que le titre a rencontré plus de succès. Il faut dire que le clip a bien aidé : voir Niska se faire tirer par un cheval dans une baignoire remplie de billets, au milieu du hood, ça vaut le détour. Et le titre fait aussi une magnifique outro pour son album "Commando", avec du diamant à la clé. Mérité !

"Réseaux"

Vous saviez que ce morceau serait dans le top, avouez. Et on a décidé de le mettre à la première place du classement, pour des raisons plutôt évidentes. Pourtant, ce n'est même pas le morceau qu'on a préféré ré-écouter en écrivant ces lignes. Mais il n'a absolument pas vieilli, et surtout, il s'agit d'un de ses plus gros hits, qui a participé à popularisé le "Pouloulou" partout en France et même au-delà. Topline trop efficace, des punchlines toujours aussi folles (le "je suis une boulangère" a choqué la France entière), bref, un tube en puissance, que tout le monde connait encore par cœur aujourd'hui, dix ans après sa sortie. Et ça, ce n'est pas donné à tous les rappeurs.