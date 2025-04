Booba allume violemment Gazo et Vald sur leurs derniers sons

Le Duc a ressorti les crocs, mais pas sûr qu'il soit aussi tranchant qu'avant...

On le sait depuis plusieurs années, Booba est peut-être le rappeur français qui adore le plus les embrouilles, déjà depuis l'époque du clash avec Sinik et Diam's, puis avec Rohff, la Fouine Kaaris, Damso, Gims, Niska, Shay, Ninho puis finalement la moitié du game français. A l'image de 50 Cent aux USA, l'ancien ne laisse rien passer à la concurrence, et on le retrouve cette semaine avec de violentes attaques envers Gazo et Vald.

L'attaque la plus violente est pour Gazo cette semaine, qui doit commencer à avoir l'habitude vu que ça fait des mois que le Duc est sur ses cotes. Alors que le rappeur du BSB vient de dévoiler un nouveau titre beaucoup plus rappé que ses précédents tubes, Booba a décidé de l'allumer sur Twitter, et il n'y est pas allé de main morte : "reste sur du nanani mais où est donc or ni car tu rap mal c'est mauvais. En toute objectivité j'dis ça pour la culture t'as capté. La drill sa dénonce", en faisant référence au célèbre passage de Gazo dans l'émission "Clique". Mais dans les commentaires, les gens pointent la contradiction apparente entre ce clash en mode "puriste du rap", et le fait que B2O ait rappé sur "Barbie Girl" il y a quelques années... Pas sûr que Gazo prenne ça très au sérieux, donc.

.@GazoMlg reste sur du nanani mais où est donc or ni car tu rap mal c'est mauvais. En toute objectivité j'dis ça pour la culture t'as capté. La drill sa dénonce 🤣🤣🤣🏴‍☠️ https://t.co/76xAmk4id4 — Booba (@booba) April 10, 2025

Mais Gazo n'a pas été la seule cible du Duc lors de la journée d'hier : Vald en a aussi pris pour son grade. Alors que le V, qui vient de faire fort avec la sortie de son album "Pandémonium", qui ne devrait pas tarder à être certifié, le rappeur d'Aulnay a tweeté, tout en egotrip : "Je viens de réécouter l’album et je confirme il se réécoute bien. On pourrait carrément dire que c’est un album de réécoute". Booba a décidé de saisir l'occasion pour l'allumer avec un tweet assez violent.

"Objectivement t'as zéro hits t'es vilain et frêle et instable. Toi et ton père êtes racistes et ton shatta c'est un chientta. T'as fais 18% de streaming ce ratio n'existe pas. La triche te rendra pas meilleur Valentin. Tu vas creuser très profond", peut-on lire dans la réponse de Booba, qui est étonné par les chiffres de ventes physiques du V. Là encore, pas sûr que ni le rappeur du 93, ni ses fans prennent tout ça très au sérieux : c'est quand même beaucoup plus difficile de "tricher" sur les ventes physiques que sur le streaming.

Objectivement t'as zéro hits t'es vilain et frêle et instable. Toi et ton père êtes racistes et ton shatta c'est un chientta. T'as fais 18% de streaming ce ratio n'existe pas. La triche te rendra pas meilleur Valentin. Tu vas creuser très profond 😎 — Booba (@booba) April 10, 2025

D'autant que "Pandémonium" n'est même pas dans le top 3 des ventes de la discographie de Vald pour le moment, et le V a donc fait tout ça sans trop forcer, même si on imagine que pour avoir autant de ventes physiques, il a effectivement dû proposer des "packs" avec par exemple un album et une place de concert, ou du merch, comme le font presque tous les artistes finalement. Du coup, dans un élan de seum, B2O est allé déterrer un dossier de 2017 concernant le V, à l'époque des court-métrages "Je t'aime". Mais là encore, pas sûr que ça ait l'effet escompté...

On dirait bien que le Duc n'a plus trop d'inspi dans ses clashs, mais attention, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours comme le dit le dicton...