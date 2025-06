Sneazzy en embrouille avec Nekfeu ? "On n'est plus en contact"

Elle est loin l'époque où 1995 régnait sur le rap français. Entre punchlines techniques et énergie de bande, le collectif parisien avait marqué toute une génération. Mais depuis, chaque membre a pris son envol, avec en tête Nekfeu et Alpha Wann, devenus figures majeures du rap solo.

Sneazzy, lui, a mis plus de temps à s’imposer. Après un premier album solo passé inaperçu, le rappeur s’est réinventé dans l’egotrip, un style qu’il maîtrise désormais avec assurance. Son dernier projet, "Derrière l’horizon…", sorti le 31 janvier 2025, en est une preuve éclatante.

Invité du podcast "LEGEND" animé par Guillaume Pley, Sneazzy s’est confié sur son parcours et l’époque 1995. Interrogé sur ses relations actuelles avec Ken Samaras, alias Nekfeu, récemment mêlé à une affaire de violences et d’agressions envers son ex-compagne, le rappeur a été franc :

Pas de clash, mais une distance assumée. Celui qui a récemment marqué les esprits avec un gros featuring avec Kaaris explique que le temps et les priorités ont simplement éloigné les deux anciens frères d’armes :

"Tu prends de l’âge, tu vieillis, tu te fais aussi d’autres cercles d’amis. Les gens ont des enfants, des familles. Parfois, on ne se retrouve plus dans certaines valeurs tu vois. On partage plus les mêmes délires donc chacun prend sa route mais dans le cœur ça reste la même chose ça bouge pas (…) C’est la vie qui fait que chacun fait son chemin."