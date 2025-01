Sneazzy sort le clip de "Côté passager" sans Kaaris

Forcément, l'organisation et les rappeurs, ce n'est pas toujours compatible.

On vous en a parlé ce matin même : Sneazzy et Kaaris ont fait un featuring, "Côté passager", morceau qui sera présent sur l'album de Sneazzy "Derrière l'horizon" dont la sortie est prévue pour le 31 janvier. Un si gros feat sur un album, normalement, ça se clippe, et les deux rappeurs étaient visiblement d'accord avec nous. Sauf que voilà : apparemment, SNZ a prévenu Kaaris et son équipe bien trop tard, et K2A n'a donc pas pu être présent pour le tournage.

Du coup, le membre de 1995 a décidé de tout de même sortir la vidéo, sans Kaaris, comme Young Thug pour le clip de "Wyclef Jean" pendant lequel il était complètement absent. Heureusement, le rappeur garde son sens de l'humour, il a même été jusqu'à reprendre certains gestes mythiques de Kaaris, comme le fameux "double fuck", et même le "double rotor".

Finalement, le rappeur avoue avoir orchestré tous ces soucis d'organisation, et Kaaris apparaît bien dans la vidéo, même si ça ne dure pas longtemps. Globalement, Sneazzy se sert du clip pour régler ses comptes avec les "putaclics" qui l'ont critiqué depuis le début de sa carrière, mais aussi pour prouver à tout le monde que lui aussi, il peut avoir de l'humour. On ne sait pas si ça va bien marcher niveau streams, car tout est fait pour qu'on croit que le clip est "incomplet", mais peut-être que c'est justement ça que le rappeur veut nous montrer : Sneazzy n'en a plus rien à foutre, il est là par passion, fuck les ventes. On approuve la démarche !