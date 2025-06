Booba, Leto, Vald,... : les rappeurs mettent le feu au festival Hypnotize

La ville de Lyon a accueilli un des évènements rap français les plus intéressants de l'année.

Pendant longtemps en France, les évènements rap étaient quasi-exclusivement programmés autour des deux capitales du rap français : Paris et Marseille. Mais maintenant que cette musique a pris une place toujours plus grande dans l'hexagone, les organisateurs de festivals se sont rendus à l'évidence : les autres villes aussi demandent du rap. Après Dijon, qui avait innové l'année dernière avec le Golden Coast festival, ce week-end, c'était Lyon qui accueillait l'Hypnotize Festival, avec une programmation assez folle, avec Vald, Booba, Leto, Jok'air et bien d'autres, qui ont mis le feu.

On avait mis le Hypnotize Festival dans la liste des 6 évènements hip hop à ne pas louper pour cette année 2025, et on ne s'était pas trompés. Si on regrette évidemment l'absence de Laylow, remplacé par Dadju pendant les dernières semaines précédant le festival, l'ambiance a été excellente. On a notamment eu droit à un joli spectacle de la part de Booba (même si les vidéos ne rendent pas très bien l'ambiance qu'il y avait en fosse), il a même pris le temps de venir présenter sa nouvelle bouteille de whisky D.U.C. "double cask" sur scène. Toujours une teille de sky sur scène, la tradition.

Kopp, désormais habitué des scènes lyonnaises a même envoyé un peu de force à Maes, même si on se doute que c'était un peu ironique. Mais le plus gros bordel, c'était clairement sur "Mové Lang" avec Gato. Les lyonnais ont également pu voir Vald partir en couilles en mode turn up très electro, ce qui là aussi ressemble à une habitude pour le rappeur du 93 désormais. Quant à Leto, on peut voir que là aussi, le public connaissait ses textes par cœur, et c'est là qu'on peut vérifier qu'un rappeur a changé de dimension, ce qui est clairement le cas de Leto sur les 4 dernières années.

Des rappeurs motivés, un public réceptif, une bonne météo (coucou We Love Green), le genre de festival qui donne envie d'organiser d'autres évènements en province !