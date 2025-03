Les 6 festivals hip-hop à voir absolument en 2025

Les beaux jours sont bientôt de retour et la saison des festivals aussi. En 2025, on va encore avoir droit à du très lourd :

Après une année 2024 bien horrible niveau climat, on dirait bien qu'on se dirige vers un 2025 plutôt "normal", avec du soleil prévu pour ce printemps et cet été. Qui dit beau temps, dit festivals, et cette année encore, le rap game, et la culture hip hop en général, va faire main basse sur les line up de tous les gros évènements européens. On va avoir droit à des programmations de folie, et cette année encore, des petits nouveaux vont faire leur apparition, avec de grandes ambitions. On vous donne donc une petite sélection des festivals hip hop (et afro) à voir absolument cette année, dans lesquels vous retrouverez la pluaprt des artistes qu'on diffuse sur Générations !

We Love Green

On commence avec un festival qui existe depuis maintenant presque 15 ans (2011), et qui a su s'imposer comme un incontournable pour tous les amoureux de musique de la région parisienne. Si We Love Green était au départ plutôt orienté electro-pop, il s'est rapidement tourné vers le rap et les musiques issues du hip hop, saisissant l'impact qu'elles auront auprès du public. En 2025, on se retrouve donc avec un line-up bien chargé niveau rappeurs, à commencer par Tiakola, mais aussi SDM, Laylow, Maureen, mais aussi le phénomène Theodora, Zamdane, ou encore la révélation Jolagreen23. Bref, du très lourd, et tout ça, en respectant le plus possible l'environnement, puisque c'est le principe de l'événement depuis sa création. Cette année, il aura lieu du 6 au 8 juin 2025, et les places sont déjà disponibles, alors n'hésitez pas !

Afro Nation

On avait déjà inclus le festival dans notre liste l'année dernière, et vu le succès rencontré par Afro Nation en 2024, c'est avec plaisir qu'on le remet dans notre liste d'événements à voir absolument en 2025. D'autant que pour cette année aussi, le festival a fait fort, avec encore un line-up de malade rempli d'artistes qu'on adore à Générations : Bruna Boy, Davido, Tems, Franglish, mais aussi Tiakola (le boug est partout), mais aussi Booba, Mary J Blige, Naza, Joé Dwet File, et bien d'autres encore. Bref, de grosses têtes qui savent mettre l'ambiance. Ça se passe a Portimao, au Portugal, du 9 au 11 juillet 2025, et si vous volez choper vos places, c'est par ici !

Afrodom

Vous le savez, chez Générations, on n'écoute pas que du rap : on est aussi fans des musiques afro, qui ont vraiment explosé ces dix dernières années. On regrettait un peu le fait qu'il n'y ait pas de festival afro à Paris, mais désormais ça y est : Afrodom débarque en force les 7 et 8 juin à La Villette, pour sa toute première édition, et ça s'annonce bouillant. Un festival qui débute, et dont on est officiellement partenaires, avec un line-up très prometteur : XXXXX, Diamond Platinumz, Libianca, Oxlade, Capleton, Kamo Mphela, mais aussi Singuila, ça va faire plaisir de le revoir mettre le feu à la scène devant un public parisien qui le connait déjà bien. On a hâte d'être en juin et de vous retrouver là-haut ! Pour les places, c'est par ici que ça se passe.

Les Ardentes

Là encore, on s'attaque à un événement incontournable pour les fans de hip hop, qu'on peut même qualifier d'historique puisque le festival a quasiment 20 ans. Des moments marqué à jamais dans l'historie du rap ont eu lieu autour de Liège, comme l'incroyable show de Kaaris il y a quelques années. En 2025, on aura sûrement droit à de grands moments, surtout avec le line-up de dingue qu'ils nous préparent : Damso, Hamza, Laylow, SCH, Ninho, Niska, SDM, Jolagreen23, Tiakola (c'est le grand Chelem pour lui), J Balvin, Green Montana, mais aussi Young Thug, qui va probablement être bien content de retrouver ses fans européens après deux ans de procès. Comme il n'y a déjà plus tous les pass disponibles, on vous conseille de faire vite si ça vous intéresse, en cliquant sur ce lien.

Hypnotize

Cette fois, on va vous parler d'un petit nouveau, qui va faire son apparition pour la première fois en 2025. Il s'agit du Hypnotize Festival, qui aura lieu dans deux endroits différents : à Lyon, le 13 et 14 juin 2025, mais aussi à Bordeaux, le 5 et 6 septembre 2025. Avec à chaque fois une programmation très ambitieuse, qui verra notamment les retrouvailles de Vald et Booba dans le même festival, après l'incroyable histoire des Francofolies il y a quelques années. Ce ne seront évidemment pas les seules têtes d'affiche présentes : Jok'air, SCH, Laylow, Leto, Meryl, Favé, Jolagreen23 (lui aussi, il commence à être un peu partout, bravo à lui). On est vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Les places sont encore disponibles sur les deux pages officielles de l'événement, mais dépêchez-vous, ça part vite !

Golden Coast

On termine par un festival qui a réussi à transformer l'essai l'année dernière : réunir les plus gros artistes de la scène rap FR pour 3 jours de festival, à Dijon ! La ville, qui n'est pourtant pas connue pour être une capitalie du rap, regorge de jeunes qui sont très demandeurs de voir les têtes d'affiches du game rapper sur scène, eux qui ne s'aventurent pas toujours en province, et c'est un tord : le public était clairement au rendez-vous pour la première édition en 2024. Il le sera encore probablement en 2025, du 5 au 7 septembre, au vu de la programmation toujours aussi ambitieuse : IAM, les tauliers du rap marseillais, mais aussi Laylow, Werenoi, Alonzo, Jok'Air, JolaGreen23, JRK 19, Gazo, Hamza, TayC, Rim'K, Theodora, Genezio, TH, Ven1, Ninho, Niska, Bigflo & Oli, Kaaris, La Fouine, Lacrim, Ziak, MC Solaar, et bien d'autres encore. Rien que ça. On espère que ça va encore cartonner pour cette deuxième édition !