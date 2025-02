Young Thug sera présent au festival Les Ardentes 2025 !

Ce sera probablement le premier passage de Young Thug en Europe depuis sa libération.

A la fin de l'année 2024, on apprenait enfin une bonne nouvelle concernant un rappeur américain : Young Thug, qui était emprisonné depuis deux ans en attente de son procès pour meurtre, racket et tout un tas d'autres faits, a finalement été libéré et la plupart des charges ont été annulées. Une excellente nouvelle pour les fans de rap US, et pour la scène d'Atlanta, qui tournait un peu en rond en l'absence du boss. Thugger va donc pouvoir reprendre ses activités, même s'il n'a plus trop le droit de fréquenter ses ex-potes. Il sera d'ailleurs présent lors du festival Les Ardentes en 2025 !

C'est la bonne nouvelle du jour : Young Thug va venir enflammer la scène des Ardentes, lors de la journée du samedi 5 juillet 2025, pour un premier show en Europe depuis sa libération, qui s'annonce déjà mémorable. Pour ceux qui ont déjà pu voir Young Thug en festival, vous savez qu'il arrive avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Les tickets seront disponibles à partir du 26 février 2025 à 11h, sur la billetterie en ligne des Ardentes.

En plus de Young Thug, d'autres très gros noms du rap game vont venir foutre le feu au festival, comme on vous en parlait lors d'un article précédent : Ninho, Niska, Damso, Hamza, SCH ou encore Laylow sont eux aussi programmés pendant l'évènement. Et c'est loin d'être fini : d'autres noms devrait rejoindre la programmation prochainement, on vous tient au courant dès que tout ça devient officiel !