Young Thug est enfin libre !

Après des mois de procès, le rappeur d'Atlanta sort officiellement de prison... mais avec des conditions

Le procès est enfin terminé !

Un ouf de soulagement pour le rappeur ! Young Thug a enfin retrouvé la liberté ce jeudi après près de deux ans passés derrière les barreaux. Accusé d’implication dans un gang, le rappeur, de son vrai nom Jeffery Lamar Williams, a plaidé coupable dans une affaire tentaculaire de crime organisé, mettant un terme à un procès qui a tenu en haleine ses fans et les médias depuis son arrestation en mai 2022.

Âgé de 33 ans, Young Thug a été libéré sous des conditions strictes, après avoir été condamné à 15 ans de mise à l’épreuve en plus du temps déjà passé en détention. Les documents publics du système pénitentiaire de l’État de Géorgie confirment la nouvelle, qui a été largement relayée dans les médias, notamment par le New York Times.

Libre oui, mais sous conditions !

La liberté de Young Thug s’accompagne toutefois de restrictions sévères. Il est banni d’Atlanta jusqu’en 2034 et ne pourra entrer en contact avec des membres de gangs, à l'exception de Gunna et de son frère. De plus, il a l’obligation de participer à 4 concerts par an contre la violence des gangs, un moyen de mettre son influence au service de la paix.

Le rappeur est autorisé à voyager dans le monde et à faire de la musique, mais il lui est strictement interdit de promouvoir la culture gang. Ces conditions marquent un nouveau chapitre dans la carrière de Young Thug, qui pourrait bien rebondir après cette épreuve marquante.

🚨 VOICI LES CONDITIONS OFFICIELLES DE LA SORTIE DE PRISON DE YOUNG THUG !!



• Banni d’Atlanta jusqu’en 2034



• Aucun contact avec des membres de gangs à part GUNNA et son FRÈRE



• 4 concerts/an contre la violence des gangs



4 concerts/an contre la violence des gangs

Juste après l’annonce de sa libération, Young Thug s’est exprimé pour la première fois. "Je suis un bon gars, j'ai vraiment un bon cœur," a-t-il confié, avant de revenir sur sa nouvelle perspective : "J’ai grandi, je suis plus intelligent, j’ai appris de mes erreurs. Il y a un tas de nouvelles choses sur lesquelles rapper." Un message qui pourrait annoncer un retour artistique différent, marqué par ses expériences récentes.