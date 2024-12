Laylow, Gazo, Werenoi, Ninho, Niska : le Golden Coast 2025 fait le plein de stars

En 2025, c'est la quasi-totalité du rap game français qui va venir kicker sur scène à Dijon !

L'année dernière, la ville de Dijon était mise sur la carte du rap game, et de quelle manière : en accueillant le plus gros festival rap de France de l'année 2024, rien que ça. Et si vous trouvez que les gens ont exagéré sur ce sujet, on vous invite à redécouvrir la programmation de l'année passée, et d'essayer de trouver un seul autre endroit où on a autant de rappeurs programmés sur 2 jours. Si jamais vous n'êtes toujours pas convaincus, pas de problème : le Golden Coast Festival de Dijon est de retour en 2025, et la programmation s'annonce encore plus folle en terme de rap français.

Tout le rap game FR se donne rendez-vous à Dijon

Les images capturées pendant le Golden Coast Festival 2024 étaient déjà incroyable avec de très grosses prestations sur scène et une belle communion avec le public. En 2025, ça s'annonce encore mieux, puisque les premiers noms qui viennent d'être dévoilés sont hyper prometteurs en terme d'ambiance pendant les concerts. Pour commencer, on aura Gazo, Laylow, et Werenoi au programme, voilà pour ce qui est des têtes d'affiche de la nouvelle génération. Il y aura aussi Ninho et Niska, qui viendront pousser encore un peu plus leur album commun sorti il y a quelques jours.

Pour ceux qui préfèrent les anciens, pas de panique : là aussi on a ce qu'il vous faut. Pour le Golden Coast 2025, on retrouvera IAM, Alonzo, RIm'K, La Fouine, et même Lacrim ou encore MC Solaar. Et concernant les rookies, qui ont explosé ces dernières années avec un futur très prometteur, Jolagreen23, JRK 19, Oboy, TH ou encore Wallace Cleaver seront eux aussi de la partie.

On n'a pas cité tout le monde, mais tous les noms qui ont été dévoilés sur le moment son dispo dans le tweet en bas de l'article. On vous tient évidemment au courant dès qu'il y a du nouveau. Petite précision : en 2025, le festival a lieu sur 3 jours, et les places sont déjà disponibles sur le site officiel de l'événement !