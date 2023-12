Golden Coast, un festival 100% rap de grande ampleur

L'événement aura lieu à Dijon en septembre 2024.

Si on remonte ne serait-ce que 15 ans en arrière, il était quasiment impensable de retrouver du rap en festival, ou alors, seulement de manière ponctuelle et minoritaire. Mais en quelques années, la tendance s'est inversée, en même temps que les ventes de rap crevaient le plafond. Désormais, il est presque impossible d'avoir un festival de grande ampleur où il n'y a pas de rap français, Hellfest mis à part. En 2024, on va encore passer une étape supplémentaire avec le Golden Coast Festival, un événement 100% dédié au hip-hop.

Un festival ambitieux, qui se tiendra à Dijon, du 13 au 14 septembre 2024. L'événement a pour but de "devenir le Hellfest du rap", comme l'ont confié les organisateurs au média Les Echos. L'initiative a été lancée par le groupe Combat, contrôlé par l'homme d'affaires Matthieu Pigasse, on peut donc s'attendre à ce qu l'orga ait les moyens financiers de parvenir à son objectif : celui de devenir le festival rap de référence en France, à l'image des Ardentes en Belgique par exemple, ou du Hellfest pour le metal.

Aucun nom n'a filtré pour le moment mais l’identité des premiers artistes sera révélée le 11 décembre. Le lieu du festival, ce sera l'ancienne base aérienne 102, située au Sud de Dijon. Les organisateurs précisent également que l'événement ne sera pas consacré qu'à la musique, mais bien à la culture hip hop dans son ensemble, on peut donc s'attendre à retrouver des street-artists, des danseurs, des DJs ou des beatboxeurs. Ils ont annoncé aussi la présence de rappeurs européens, et on vous avoue que si Central Cee débarque sur scène à Dijon, ça serait quand même un grand moment. On espère que cette première sera un succès !