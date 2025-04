Young Scooter : les circonstances suspectes de son décès révélées

L'appel qui a amené la police à la poursuite de Young Scooter était apparemment complètement faux.

Le 28 mars dernier, on apprenait la mort de Young Scooter à l'âge de 39 ans. Un nouveau drame qui touche le rap US, puisque le décès a apparemment été causé par une blessure à la jambe, que le rappeur d'Atlanta se serait infligée lui-même après avoir glissé en escaladant une grille en tentant de fuir la police. Le décès a donc été classé comme accidentel, mais de nouveaux éléments viennent d'apparaître dans les médias, ce qui permet d'avoir un nouveau regard sur cette mort.

En effet, la police était bien venue interpeller Young Scooter, car elle avait été appelée par une femme. L'appel qui a provoqué l'intervention de la police a été dévoilé dans la presse, et la voix de la femme qui a appelé les flics a été identifiée : il s'agirait apparemment d'une participante de l'émission de télé-réalité américaine "Baddies", Demi Blanco. Dans l'enregistrement, on peut l'entendre parler d'une femme nue traînée dans la rue avec une blessure à la tête, et agressée par au moins un homme :

On dirait qu'ils sont en train de se battre sous drogues. La fille est blessée. Elle saignait abondamment de la tête. Elle essaie de s'enfuir et elle est retenue en otage.

Dans un live Instagram la semaine dernière, elle affirmait qu'elle avait été agressée et que c'est pour ça qu'elle avait appelé la police. Mais le contenu audio de l'appel dit quelque chose de complètement différent. Il y a donc de fortes chances pour que la police soit venue sur les lieux pour rien, et que Young Scooter, qui a pris peur, soit aussi mort pour rien.

De son côté, Young Thug, qui était assez proche du rappeur, a accusé le bureau du procureur de mentir en affirmant dans un premier temps que Scooter avait été assassiné par balles, par la police, avant de supprimer ses tweets.

On espère que la lumière sera faite sur cette affaire, en attendant, faites bien attention à qui vous fréquentez...