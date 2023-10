Young Scooter et Future ingérables dans "Hard to handle"

Un gros feat 100% Atlanta.

Il voulait fallait un gros banger bien trap pour finir la semaine. Ne bougez pas, on a ce qu'il vous faut. Une connexion bien gangsta, 100% Atlanta entre Young Scooter et Future, deux gars du Eastside (zone 6 d'ATL). Le morceau s'appelle "Hard to handle" et comme l'indique le titre, il s'agit d'une chanson remplie d'egotrip. Ce featuring est extrait de l'album "Streets Krazy" de Young Scooter, qui devrait arriver prochainement sur les plateformes. Pour le clip, vous connaissez la recette : un parking, des bijoux très chers, quelques liasses, des gros fessiers, bref, tout ce qu'il faut pour un bon morceau de trap !