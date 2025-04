Keblack sur le retour du succès : "On se réjouit, mais pendant moins d'un jour"

Keblack était de passage en interview sur Générations, pour discuter de son album "Focus" et de sa réédition.

Il n'en a peut-être pas l'air, parce qu'il semble toujours aussi jeune et frais, mais Keblack a déjà 33 ans, et ça fait près de dix ans qu'il a explosé dans le game avec "J'ai déconné" puis "Bazardée". Une carrière de dix ans pendant laquelle il aura tout connu, de la gloire précoce, à un véritable coup de moins bien, et même une petite traversée du désert entre 2019 et 2022. De retour au top depuis plus d'un an, il a sorti "Focus", puis la réédition "Focus Mentalité" il y a quelques jours. De passage sur Générations, il en a profité pour se livrer sur son parcours, la manière dont il gère ces nouveaux succès, et la construction de son album.

Keblack est donc venu nous rendre visite dans les studios de Générations, et c'est Jayci qui s'est chargée de l'interviewer. L'artiste originaire de Creil s'est notamment confié sur la manière dont il gère le succès, lui qui a littéralement tout connu dans sa carrière, du single de diamant avec un de ses premiers morceaux connus, jusqu'aux réussites beaucoup moins grandes entre 2019 et 2022 :

Après ces succès, on se sent bien, mais moi je suis très terre à terre. J'suis dans un truc où, lorsque j'envoyais les morceaux et qu'ils faisaient diamant à nouveau, je disais à mon équipe : 'les gars, venez on reste concentrés', parce que tu peux vite perdre pied. Donc je suis très terre à terre. On est contents ! Mais on veut continuer à bosser. On se réjouit, mais pendant... moins d'un jour hein ! (rires) Parce qu'on a déjà vécu certaines choses et on se dit qu'on veut pas être trop dans un état d'euphorie. J'ai des bons résultats, et on va continuer à bosser.

Il explique d'ailleurs que c'est aussi une des raisons qui l'ont poussé à appeler son album "Focus" : le chanteur sait que tout peut basculer du jour au lendemain si on arrête de travailler sérieusement. Un album qui est d'ailleurs disque d'or depuis quelques semaines déjà, et qui pourrait bien finir par aller plus haut si les choses se goupillent bien.

Dans la suite de l'interview, il a expliqué comment il définit son style, qu'il appelle "l'afro touch" : un mélange de toutes les sonorités du bled, lui qui est d'origine congolaise, mais avec une touche française. Il déclare aussi avoir gardé certains morceaux sous le coude pendant 3 ans avant de les sortir dans son album, comme le titre "Zekeze" avec RSKO.

Bref, un projet qui semble vraiment être "celui de la maturité", quitte à tomber dans les clichés journalistiques, aussi bien sur le plan des sonorités, très maîtrisées, que sur le plan de la mentalité de travail. On a hâte de voir ce qu'il nous a cuisiné pour sa tournée en France et dans le monde entier ! Retrouvez l'interview en intégralité sur la chaîne Youtube de Générations.