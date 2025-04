Keblack en tournée en France et dans le monde entier

Après les millions de vues, c'est l'heure de faire le tour du monde pour Keblack.

Si on parle de success story dans le rap français, on peut prendre le parcours de Keblack pour faire un exemple. Le rappeur et chanteur de Creil a grandi dans une ville qui n'avait jamais produit aucun artiste connu dans les musiques urbaines, puis il a signé chez Youssoupha, et a rapidement fait exploser les charts avec son single "Bazardée". Depuis, il ne s'arrête plus et enchaîne les tubes et les projets qui marchent fort, grâce à sa musique aux influences diverses. Désormais, l'heure est venue de partir en tournée un peu partout dans le monde !

Le boug Keblack est en train de se programmer une année de rêve, lui qui a déjà fait fort à la fin de l'année 2024 avec la sortie de son album "Focus", bien reçu par ses fans. Un succès sur lequel il continue de surfer d'ailleurs, puisqu'il vient de sortir la réédition du projet, "Focus Mentalité", ce 4 avril. Avec tout ça, il a largement assez de matière pour repartir en tournée partout dans le monde, et ça commence dès la semaine prochaine avec un passage à Québec, au Canada, le 11 avril. Le 12, il sera à Ottawa, puis à Montréal le 13. Le 24 Mai, il sera en Angleterre, à Londres.

Mais ce n'est pas tout : le chanteur devrait également donner des concerts en Côte d'Ivoire, au début du mois de mai, et devrait même passer au Maroc, même si on n'a pas plus d'infos sur les dates. En tout cas, ça fait plaisir de voir Keblack prendre une véritable dimension internationale, lui qui était déjà écouté largement au-delà de nos frontières.