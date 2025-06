SDM, Tiakola et Vald enflamment We Love Green

Le festival We Love Green nous a encore donné de beaux moments de communion entre les rappeurs et leur public.

On est enfin rentrés pleinement dans la saison des festivals. Après des mois à en parler, et à se plaindre de la météo capricieuse, ça y est, les festivités sont enfin lancées et ce weekend, c'est We Love Green qui a ouvert le bal, avec un line up de qualité pendant 3 jours assez intenses. Lorsqu'on a fait l'article, il y a quelques mois, des festivals à ne pas louper en 2025, We Love Green était quasiment un des premiers auxquels on a pensé, et l'évènement n'a pas déçu. Vald, Tiakola, SDM, et plein d'autres, retour sur les meilleurs moments du festival.

On commence évidemment avec un artiste qui était très attendu, et qui va continuer à être très suivi pendant les prochains mois. On parle de Vald, qui a sorti son album "Pandémonium" à la fin du mois de mars, et dans la foulée, une réédition clairement très electro, avec la participation de Vladimir Cauchemar, entre autres. Une réédition qui semblait spécialement faite pour les festivals, et effectivement, ça a turn up fort dès l'entrée du V, avec évidemment un joli bordel pendant "Régulation".

Mais le V n'est évidemment pas le seul artiste à avoir marqué cette édition 2025 de We Love Green : SDM a lui aussi fait passer un excellent moment aux fans. Et il a l'air d'avoir kiffé autant qu'eux, si on en juge par le post Instagram qu'il a envoyé sur son compte. Sapé d'un t-shirt en hommage à la récente victoire du PSG en Ligue des Champions, le rappeur de Clamart a enflammé la fosse, notamment grâce à "Dolce Camara" qui semble être devenu l'hymne de la jeunesse parisienne fan de rap. Il a même fait chanter à tout le monde un chant à la gloire du PSG, bref, une belle soirée pour l'artiste !

Dans la même veine, Tiakola a lui aussi bien enflammé la foule, et il aura lui aussi fait de grandes dédicaces au PSG pendant sa prestation. Lui aussi a fait chanter à toute la foule le chant officiel des supporters du club, et même si c'était un peu moins spectaculaire que SDM, car son show avait lieu en fin de journée, alors que celui de SDM avait lieu la nuit, avec tous les jeux de lumière qui vont avec, c'était aussi un très grand moment. On n'avait jamais vu le rap game autant célébrer le PSG sur scène, et en même temps, on n'avait jamais vu le PSG gagner une Ligeu des Champions, normal donc.

TIAKOLA a célébré la victoire du PSG en LIGUE DES CHAMPIONS avec ses fans à WELOVEGREEN ! 🔴🔵 pic.twitter.com/8HHrKygp7y — WAVES (@waves_ctrl) June 6, 2025

On aura aussi vu Favé, très attendu par le public, mettre le feu à la foule avec "Flashback" notamment, tout comme TH nous a offert un beau moment de communion avec son public, sur "ADN". En bref, un We Love Green plutôt réussi, même si les transports n'ont clairement pas assuré et ont laissé des milliers de festivaliers dans la merde...