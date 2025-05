Vald annonce la tracklist de "Pandémonium Reloaded"

La réédition de l'album de Vald est désormais annoncée officiellement.

Ce n'est un secret pour personne : Vald a réalisé un des plus gros projets de ce début d'année 2025 avec la sortie de "Pandémonium" en mars dernier. Un projet qui a rapidement rencontré un gros succès, avec un disque d'or décroché en un peu moins de 3 semaines, ce qui lui a d'ailleurs valu de nouvelles attaques de la part de Booba qui l'accuse de "tricher". Mais le V est loin d'en avoir fini avec l'arc "Pandémonium", puisque comme prévu, une réédition devrait bientôt voir le jour. Il vient d'ailleurs d'en dévoiler la tracklist.

On ne sait pas s'il s'agira d'une réédition officielle, ou simplement d'un album de remixes, ou un mélange des deux, mais on commence à avoir un premier élément de réponse puisque Vald a lui-même publié sur ses réseaux la photo de ce qui ressemble à la tracklist de ce projet, qui s'appellera "Pandémonium Reloaded". Un projet qui, si on en croit l'image, fera 13 titres, contre les 17 morceaux (+ 3 bonus) que compte l'album dans sa version originale.

A côté de ça, on remarque également que certains des titres ne sont pas présents sur la version originale, ce qui nous oriente donc dans la direction d'une réédition : on pense notamment aux titres "TAL/TAL", ou encore "RAP RIP". A moins qu'il ne s'agisse de bouts de morceaux remixés, à la manière de "Régulation Reloaded", revisité par Vladimir Cauchemar et Todieflor, et publié par Vald sur ses plateformes il y a deux semaines. D'ailleurs, il pourrait très bien s'agir d'un album entier de morceaux simplement remixés par Vladimir Cauchemar et Todieflor, et même ça, ce serait probablement une dinguerie !

Plus d'infos à venir concernant la date de sortie notamment, on vous tient au courant. Il se murmure d'ailleurs que le projet pourrait être dispo dès ce vendredi 23 mai !