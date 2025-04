Vald annonce un gros concert à Paris la Défense Arena !

Rendez-vous le 29 novembre 2025 !

Le V est en feu en ce moment ! Ce vendredi 28 mars, l'album tant attendu "Pandemonium" est enfin sorti et il connaît déjà un gros succès avec des chiffres affolants. C'est très simple, en 24h, l'interprète de "Désaccordé" a cumulé près de 3,3 millions d'écoutes ! C'est tout simplement le meilleur démarrage de 2025, rien que ça ! Une performance qui prouve une fois de plus que Vald est l'un des artistes les plus influents de la scène rap française actuelle.

Et le mec enchaîne les promos dans les médias, c'est vraiment un marathon et il compte bien pousser jusqu'au bout cet album qu'il considère comme le meilleur de sa discographie. Entre interviews radios, passages TV et publications sur les réseaux, Vald ne laisse rien au hasard et vise clairement les sommets.

Et c'est sur les réseaux sociaux que le V vient de donner une grande nouvelle à ses abonnés ! Sur son compte Instagram, Vald vient d'annoncer un concert exceptionnel à Paris la Défense Arena le 29 novembre prochain ! Une salle mythique qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs, un véritable challenge pour l'artiste qui n'a jamais cessé de voir les choses en grand.

Une grosse nouvelle que même ses fans se sont empressés de commenter pour peut-être l'un des concerts à suivre de 2025. Beaucoup espèrent des surprises, des invites mystères, et une scénographie grandiose à la hauteur de cet événement exceptionnel.

Vous voulez y aller ? Les billets seront en vente le vendredi 4 avril à 10h et il va falloir se lever tôt pour les prendre car il y a de grandes chances que les places soient parties d'ici 30 min à 1h ! Une chose est sûre : cette date risque de marquer l'histoire du rap français !