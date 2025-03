Vald réalise le meilleur démarrage de 2025, et fête ça avec une belle surprise

APrès la sortie de "Pandémonium", Vald continue de faire plaisir à ses fans.

Cela faisait plusieurs semaines que c'était annoncé : la sortie de "Pandémonium", le nouvel album de Vald, a bien eu lieu le vendredi 28 mars, le même jour que celle de l'album de Jazzy Bazz, "Nirvana". Un projet sorti avec une promo plutôt basique pour le V : session d'écoute exclusive avec Deezer, quelques interviews pour Konbini ou Mehdi Maïzi, sans en faire beaucoup plus. Pas besoin, en même temps : le projet se suffit à lui-même. La preuve, il vient de réaliser le meilleur démarrage de 2025.

Un constat à nuancer tout de même : on n'a pas encore les chiffres "mid-week", mais seulement ceux des premières 24h d'exploitation. A ce jeu là, "Pandémonium" de Vald s'en sort donc très bien, puisque le projet a réalisé 3,3 millions de streams sur Spotify en une journée. Un très bon résultat si on le compare aux autres albums de 2025. Toutefois, pour un album "blockbuster", il fait tout de même moins bien que les gros projets sortis en fin d'année dernière, ceux de Jul, SCH et Gazo notamment.

Les fans ont l'air globalement très satisfaits de ce nouvel album de Vald, et le rappeur du 93 a d'ailleurs commencé à teaser une surprise qui devrait leur faire encore plus plaisir. Après SDM, le V sera le nouveau rappeur invité dans le format des youtubeurs McFly et Carlito, une vidéo dans laquelle ils vont donc rôder en bagnole et probablement écouter pas mal de musique. On espère que le V leur fera découvrir d'autres classiques, après "La Lettre" de Lunatic dans la vidéo avec SDM.