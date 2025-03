Vald, Jazzy Bazz, ... :les sorties Rap FR de la semaine

Deux gros noms du rap game français font leur retour avec un album cette semaine.

Le rap game était un peu en sommeil ces dernières semaines, même si on aura quand même vu de belles choses, avec les albums d'Infinit, de Veust, de Guy2Bezbar, l'EP de Jolagreen23, Souffrance, et deux trois autres projets bien sympas. Mais ce vendredi 28 mars, ça y est, les "stars" du rap game sont de retour aux affaires : Jazzy Bazz et Vald ont fait leur retour avec un projet, et il y a également deux trois autres albums qui s'annoncent intéressants.

On commence donc par le plus gros morceau de la semaine, avec "Pandémonium", le premier album de Vald depuis 3 ans. Une absence très longue, on peut dire que le rappeur était attendu, et il a fait une promo pas trop tapageuse, mais assez réussie. Concernant la musique, on est sur un album bien compact de 17 titres, sans aucun featuring (sauf un complet caché, on vous laisse deviner de qui), avec pas mal de thèmes très actuels abordés, on vous laisse aller checker tout ça.

Autre gros poids lourd du rap game à lâcher son album ce weekend : Jazzy Bazz, un des membres les plus célèbres de l'Entourage et un des meilleurs manieurs de mots parisien. Il est de retour avec "Nirvana", là aussi, premier projet en 3 ans, ne contenant des feats qu'avec des artistes dont il est très proche : Esso Luxueux, avec qui il avait notamment sorti le projet "Private Club", très réussi, et Tuerie, l'homme fort du moment. Au menu, des punchlines bien écrites, quelques multi-syllabiques, et aussi quelques expérimentations plutôt bien maîtrisées, comme vous le verrez vous-mêmes.

On retrouve ensuite des projets plus confidentiels : "Dans les yeux part.2" de Nevon, "Welcome To Dallas 2" de Nadjee, "Capitaliste" de Skefre, "Malaldir" de Yung Poor Alo, et quelques autres projets intéressants, on vous met la liste juste en dessous.