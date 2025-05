Booba attaque Sadek après son freestyle inédit : "Tu vas rechuter ma paupiette !"

Il n’aura pas fallu 24 heures pour que Booba s’en prenne à Sadek, dans un clash frontal dont lui seul a le secret. Alors que le rappeur de 93 avait annoncé son retrait de la scène il y a un an, il a surpris tout le monde en lâchant un freestyle inédit dans le cadre du jeu lancé par Bigflo & Oli, dans lequel plusieurs rappeurs comme Youssoupha ont participé.

Mais ce retour n’est clairement pas passé inaperçu, et surtout pas auprès du DUC de Boulogne. Dans un contexte déjà tendu — notamment après son embrouille récente avec Kalash — Booba a profité de l’occasion pour se moquer ouvertement de Sadek sur son compte X (anciennement Twitter).

Dans un message au vitriol, Booba attaque :

"Tu sais plus où t’en es, tu dois tellement d’argent tu te remets au rap !!! Après tout le cinéma que tu nous as fait. T’étais à deux doigts de nous dire que t’étais un prophète. Tu reviens en Burberry, gestu de boulanger, anneau gastrique rouillé. Reviens en France on a du boulot pour toi..."