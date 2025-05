Denzel Washington fan du gangsta rap de Memphis

A$AP Rocky a révélé les goûts musicaux de Denzel Wahsington

Parce qu'ils ont été longtemps invisibilisés ou secrètement boycottés par l'industrie hollywoodienne, les acteurs noirs américains sont énormément respectés par les rappeurs, qui s'en inspirent beaucoup dans leurs textes. On peut évidemment citer des noms comme Wesley Snipes, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, qui reviennent souvent, mais surtout Denzel Washington, qui est une véritable idole chez les rappeurs français comme américains. Un amour que Denzel leur rend bien : l'acteur est lui aussi un grand fan de rap, et plus précisément, il kiffe à mort le gangsta rap de Memphis.

C'est A$AP Rocky qui a fait cette confidence surprenante lors de son interview pour The Run Through with Vogue. Le rappeur new-yorkais a en effet partagé quelques moments avec Denzel lors du tournage de "Highest 2 Lowest", le film de Spike Lee, qui devrait sortir cette année. Et Rocky a quelques confidences assez amusantes à faire sur le sujet :

Denzel pourrait débarquer sur le plateau de tournage en écoutant du Pooh Shiesty ou du Moneybagg Yo, je le jure devant Dieu. Je ne peux pas inventer ça. Il adore écouter les rappeurs de Memphis. Il a même commencé à citer NLE Choppa. Et j'étais, genre : 'Tu connais NLE Choppa ?' Et lui il rappait genre : '‘I don't do drive-bys now, walk ’em down.’ J'étais fou !

Denzel Washington faisait référence à un gros banger de NLE Choppa, "Walk Em Down", en feat avec Roddy Ricch, un bon morceau qui a cartonné lors de sa sortie et qui devrait reprendre un petit coup de boost après ce coup de pub gratuit. On est pas tellement surpris par le fait que Denzel aime le rap, lui qui en a déjà parlé à maintes reprises, mais on ne se doutait pas qu'il se butait au rap de Memphis !

Un homme de goût, ce Denzel : Memphis est clairement une des scènes rap les plus intéressantes, avec beaucoup de changements depuis les années 80, et de très gros noms comme la Three 6 Mafia (Juicy J, Gangsta Boo, ...), Project Pat, mais aussi Young Dolph, Yo Gotti, et tellement d'autres encore. Une scène un peu sous-cotée par rapport à celles de New-York, Los Angeles ou Atlanta, mais un vrai réservoir de talents et de bons sons !