Vald : quand son manager croyait qu'il était devenu "éclaté au sol"

Vald s'est livré en toute franchise sur la fabrication de son nouvel album, "Pandémonium", qui arrive demain.

Plus que quelques heures afin de découvrir "Pandémonium", le nouvel album de Vald qui sortira cette nuit, le 28 mars 2025. A moins que vous ne fassiez partie des heureux élus qui ont pu découvrir l'album en avant-première lors d'une sessions d'écoute exclusive avec Deezer, il vous faudra donc encore patienter quelques heures avant d'écouter tout ça. Mais pour le V, l'exercice de la promo a déjà commencé, et dans une interview qui vient de sortir, il est revenu sur la fabrication de son album. Un processus long pour le rappeur, qui a d'ailleurs rendu assez inquiet Merkus, son manager, qui avait même fini par penser qu'il était devenu nul.

Vald était en effet de passage dans l'émission "Le Code", animée par Mehdi Maïzi, pour parler de son album à venir, que le journaliste a pu écouter. Une interview dans une ambiance très bon enfant, où ça déconne beaucoup, comme souvent avec le V. Mais le rappeur d'Aulnay a eu aussi des discussions très sérieuses, notamment sur la fabrication de son album. Une fabrication qui a pris du temps, au point que Merkus s'est même inquiété du niveau de son poulain.

Avec Merkus, on a tout vécu. On est comme un vieux couple maintenant, on a tout vécu. Les doutes, les engueulades. Y a un moment où il croyait que j'étais éclaté au sol. Pendant plusieurs mois il s'est dit 'ça y est, il est éclaté, il est fini'. Dans son cœur. Salopard. Il me l'a dit après. Pendant, il le pensait tellement qu'il osait pas me le dire.

Mehdi a donc cherché à en savoir un peu plus sur les raisons qui ont fait penser à Merkus que Vald était en fin de parcours. Là encore, le V ne s'est pas défilé, avec sa franchise et son humour habituel :

Parce que moi je suis devenu un créatif absolument fou. Un moment donné, j'ai eu une période qu'on pourrait appeler la période sans flow, sans rimes, et ça peut être déroutant.

Le rappeur explique en effet qu'il avait commencé à écrire de longues phrases sans rythme, sans rime, dans son cahier ou sur sa tablette, et que cette période a duré assez longtemps, ce qui a inquiété aussi son manager.

Au niveau du processus de création, Vald avoue d'ailleurs avoir eu recours à plusieurs procédés : des couplets posés à l'instinct en enregistrant sur son téléphone via une appli, mais aussi des milliers de lignes écrites, puis assemblées, avec une méthode un peu plus traditionnelle. Bref, il y aura un peu de tout dans cet album (même un titre de bouyon), et on a hâte de le découvrir dès sa sortie. En tout cas, ça fait plaisir de le retrouver aussi fou et insaisissable en interview, ça manquait un peu au rap français ces derniers temps !