Booba attaque Vald et Gazo !

Ça faisait longtemps que Booba n'avait pas attaqué des rappeurs, lui qui est surtout aux côtes d'un influenceur qui s'appelle Alex Hitchens. Il avait laissé de côté ses "amis" rappeurs pour un peu de répit. Mais tout ça, c'est fini, car pendant ce temps-là, deux rappeurs en clash avec B2O ont sorti des nouveautés.

Tout d'abord, Vald, en clash depuis plusieurs années maintenant, a annoncé sortir son prochain album "Pandémonium" le 28 mars 2025. Il a également sorti ce vendredi le premier single "Gauche Droite", un son politique sarcastique exprimant la difficulté d'être de droite ou de gauche en étant un artiste. Un son qui a fait beaucoup parler, devenant même le titre solo le plus streamé en 24h de l'année en France !

Sauf que ce morceau n'a pas échappé au DUC, et il a décidé de critiquer ce single, traitant Vald de "finito" :

"Meskin il a tenté un rap pseudo politico pas politique, défachoisant ses chromosomes fachos mais sans succès. Mucho finito le pélo, c’est KO, du visuel au flow aux lyrics. La réponse est non, Valentin. Non non et non."