Vald de retour avec le clip de "Gauche Droite"

Pour son premier clip officiel depuis plus de deux ans, Vald a fait fort.

Vald est en plein rush depuis quelques semaines, lui qui a annoncé la sortie de son album "Pandémonium" pour le 28 mars prochain. Un projet qui sera son premier depuis 2022 et qui est donc très attendu par les fans. pas le droit à l'erreur pour le V, qui est pour l'instant sur un perfect, tant en terme de communication que de contenu, comme avec la sortie de ce tout nouveau clip, "Gauche Droite", extrait du projet. Un clip un peu burlesque, plutôt bien monté, dans lequel le rappeur apparaît en sorte de tueur à gages qui vient pour régler les problèmes. Le tout, accompagné d'un morceau un peu troll, mais plus profond qu'il ne le paraît, comme souvent avec Vald. On dirait qu'on retrouve presque parfois l'ambiance de "Shoote un ministre", ce qui devrait faire plaisir à ses fans de la première heure. On attend la suite avec intérêt !