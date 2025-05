Trippie Redd insulte violemment Kanye West à propos de la "Rage Music"

Encore un ami de plus pour Kanye West, on dirait bien !

Ce n'est pas un secret, Kanye West est entré dans une nouvelle phase de folie/recherche d'attention, et si ça fonctionne un peu après de son public, ça commence à inquiéter pas mal de gens, même dans le milieu du rap. Evidemment, presque personne ne parle, car tout le monde espère avoir sa collab, mais le rappeur se fait de plus en plus d'ennemis au sein du rap US. Et récemment, c'est avec Trippie Redd qu'il s'est embrouillé, au sujet de la paternité de la "rage music".

La Rage Music, c'est un sous-genre de la trap, apparu au milieu des années 2010, notamment via les rappeurs Soundcloud. Il s'agit de morceaux avec des instrus électroniques, un peu futuristes, avec beaucoup de synthé et parfois des éléments en 16 ou 8 bits qui rappellent les belles heures de la Game Boy ou des jeux vidéos old school. Dans un de ses récents délires sur Twitter, Kanye West a affirmé être le père de tous les genres musicaux créés pendant les 20 dernières années. Il a également affirmé qu'il était le père de la Rage Music, lui qui aurait lancé le mouvement avec "Blood on the leaves" en 2013. Trippie Redd n'a visiblement pas apprécié, et lui a répondu de manière assez agressive dans une vidéo.

Trippie Redd goes off on Kanye for claiming he invented "rage" music 👀



"The inventors of the rage sound is me, X, Carti and Uzi... I'm not gon' let you old ass n**** say you invented something you ain't invent. N****s need to take they pills man." pic.twitter.com/T4BhiVofiG — Kurrco (@Kurrco) April 28, 2025

Les inventeurs du son rage, c'est moi, X(XXTentacion), Carti, et Uzi (Vert). On a pavé le chemin, on a popularisé cette musique. Je ne vais pas laisser ce vieux fatigué dire qu'il a inventé des trucs alors que c'est faux. Le n*gro doit prendre ses médicaments. T'es complètement taré, t'as perdu la tête. Ton vieux cul n'a inventé que dalle. C'est exactement pour ça que j'ai jamais réagi à ses paroles, parce qu'il veut juste manquer de respect à des gars et les mettre plus bas que terre.

Pas de réponses de la part de Kanye West pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder. En attendant, difficile de dire qui a raison et qui a tort. Ye a effectivement eu une influence considérable sur le plan musical, auprès de toute la génération de rappeurs des années 2010, comme Carti, Travis Scott, ou même Young Thug, mais c'est aussi le cas d'un artiste comme Kid Cudi, qui est un des précurseurs de la Rage Music.

XXXTentacion, Trippie Redd, Lil Uzi Vert et Playboi Carti ont quand même amené quelque chose de bien différent (qu'on soit fan ou non, ça, c'est un autre sujet), au niveau des sonorités comme des paroles, avec une ambiance à la fois beaucoup plus dépressive et beaucoup plus énervée. Mais ce qui est certain, c'est que ni Trippie, ni Kanye n'ont eu le talent et l'influence de XXXTentacion dans ce domaine.