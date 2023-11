Meek Mill et Trippie Redd se clashent

Meek Mill l'a allumé, apparemment sans raison valable...

Si on nous avait demandé de donner deux noms d rappeurs US qui ne se clasheraient jamais, on aurait pu dire Meek Mill et Trippie Redd. Les deux artistes n'ont tellement rien à voir, ils ont des parcours tellement différents, ne fréquentent même pas les mêmes cercles et font une musique qui est tellement différente qu'il est impossible de les voir devenir des concurrents, ce qui aurait pu être une raison suffisante pour lancer un clash. Mais apparemment, Meek Mill ne le voyait pas de cet oeil là....

Le rappeur de Philadelphie est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais cette fois les gens ont du mal à le suivre. Il a profité du début de semaine pour allumer Trippie Redd via plusieurs post sur les réseaux sociaux, dont la plupart ont été supprimés depuis. Dans l'un d'entre eux, on peut lire : "ce mec là est mauvais ! Je ne savais même pas que tu avais dit mon nom", ou encore : "je t'ai vu te faire enfermer dans une pièce par des gangsters de LA, tu étais effrayé, mais on va voir si êtes des vrais durs les gars. Je ne peux pas croire que ces jeunes de Phily t'aient assez chauffé pour dire mon nom. Apparemment tu veux rouler pour le diable, je vais te montrer comment on fait".

Dans d'autres messages difficilement compréhensibles sans avoir le contexte, Meek Mill continue de s'en prendre à Trippie Redd, en lui disant que s'il n'était pas prêt pour Philadelphie, il fallait qu'il se mêle de ses affaires, ou encore qu'il allait le "faire pleurer" en l'insultant de "little pussy". On n'arrive pas bien à comprendre ce que Meek reproche à Trippie, à part que ce dernier aurait donc mal parlé de lui à Philadelphie. Il semble aussi condamner la musique et l'état d'esprit véhiculé par Trippie Redd, qui emmènerait trop de ses jeunes frères en prison, pendant que Meek Mill, lui, veut leur faire signer de gros contrats pour les faire sortir de la street.

Un clash invraisemblable, qui ne devrait d'ailleurs pas avoir de suite puisque tout a été supprimé depuis... Mais on a du mal à croire que Meek Mill puisse s'énerver autant sans s'expliquer un minimum. Ça risque de pas mal le troller outre-Atlantique, les fans de rap sur les réseaux sont encore plus taquins qu'ici.