Dans les studios de Funk Flex.

Meek Mill a fait un retour fracassant dans le rap game avec son projet commun avec Rick Ross "Too Good To Be True". Venu défendre cet opus dans les studios de Hot 97 à New York, il a rappelé pourquoi il a longtemps été considéré comme un des plus chauds freestyleurs du rap US. Aux côtés de Funkmaster Flex, il a performé sur différentes prods qu'il a plié une par une...