Lil Baby annonce un feat avec Michael Jackson !

On aura droit un peu du roi de la Pop dans le nouvel album du rappeur !

Lil Baby n’arrête plus de surprendre. Même si son dernier projet "Wham!" est sorti récemment, c’est plus pour ses démêlés avec les forces de l’ordre que le rappeur d’Atlanta a fait parler de lui. En effet, après un drame ayant causé la mort de deux jeunes dans sa ville, la police n’a pas hésité à le qualifier de "lâche". Mais passons : Lil Baby regarde déjà vers l’avenir, et il nous promet du très lourd dès le mois d’août.

Son prochain album, intitulé "Dominique", est attendu pour la fin de l’été. Et alors que son featuring avec Quavo sur le morceau "Legends" continue de tourner, l’artiste vient de faire une révélation totalement inattendue sur ce nouveau projet. Invité sur le live Twitch de l’influenceur Adin Ross, Lil Baby a lâché une bombe : l’un des morceaux de Dominique sera une collaboration… avec Michael Jackson !

Mais comment est-ce possible ? Le roi de la pop est décédé en 2009 ! Immédiatement, les rumeurs d’un morceau recréé grâce à l’IA ont fusé. Pourtant, Lil Baby a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une collaboration posthume à proprement parler. Selon lui, le titre inclura un sample de Michael Jackson, soit de sa voix, soit de sa musique. Autrement dit, pas de deepfake, mais un hommage bien réel à travers un extrait authentique de l’icône.

Le mystère reste entier autour de ce morceau, mais l’annonce suffit déjà à créer un énorme buzz. Une chose est sûre : si l’héritage de Michael Jackson continue de vivre à travers la musique, cette future collaboration pourrait bien remettre son génie au sommet des charts… une fois de plus.

Vivement août pour découvrir ce morceau, où rap et pop légendaire s’uniront peut-être comme jamais !