Quavo et Lil Baby arrivent en "Legends"

On ne s'y attendait pas, mais on vient peut-être de mettre la main sur le feat rap US le plus "huge" de ces dernières semaines. Lil Baby et Quavo, deux membres du label Quality Control, ont décidé de faire un feat, qui sera présent sur l'album "Satchamo", qui devrait sortir dans l'année. Il s'agit du des premiers feats entre Quavo et Lil Baby depuis longtemps (2018, avec "Lose It", dans nos souvenirs), un petit évènement car les rumeurs de clash entre les deux artistes ont ciruclé depuis des années. Visiblement, ils ont enterré la hache de guerre pour nous proposer un titre bien trap, "Legends", tout en egotrip, en voitures de luxe et en gros culs qui twerkent. Une recette déjà vue, mais toujours aussi efficace, surtout dans le morceau n'est pas mauvais !