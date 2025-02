Lil Baby qualifié de "lâche" par la police après la mort de deux jeunes à Atlanta

Ça noue les "gangsta rappers", mais finalement, tout ce beau monde a rarement le courage d'assumer les conséquences de leurs actes, et Lil baby ne fait visiblement pas exception à la règle.

Le gangsta rap, aux US ou en France, ça fait très probablement de la bonne musique, mais ça donne vraiment des artistes aux personnalités merdiques. On en voit désormais la preuve avec un gars comme Diddy, par exemple, qui jouait aux durs à l'époque de Biggie mais qui frappait ses femmes. Ou encore avec Lil Baby, qui a été rapide à insulter Gunna de balance, mais qu'on n'a jamais vu à une audience pendant le procès YSL (qui a pourtant duré deux ans). Un Lil Baby qui vient d'ailleurs d'être directement mis en cause par la police pour la mort de deux jeunes après le tournage d'un de ses clips à Atlanta.

Petit retour dans le passé : en mai 2024, Lil Baby décide de tourner un clip dans un endroit d'Atlanta, visiblement contrôlé par un gang rival, ce qui a déclenché une fusillade blessant trois personnes à l'époque. Toujours après ce tournage, la violence s'est intensifiée entre les gangs d'Atlanta, menant à une guerre des gangs qui aurait tué notamment deux jeunes de 13 ans, Jakody Davis et Lamon Freeman, en juillet 2024.

Pour la police d'Atlanta, c'est clairement un gang rival à celui de Lil Baby qui est à l'origine du meurtre de ces deux enfants, après un appel passé depuis une prison dans l'état de Géorgie. Lors d'une conférence de presse cette semaine, le 26 février, le Major Ralph Woolfolk a bien allumé le rappeur, on voit très rarement ça dans la presse :

Lamon Freeman venait de fêter ses 13 ans depuis 27 minutes avant que la violence des gangs ne lui prenne sa vie. Une violence entre gangs organisée par des adultes. Et par les actes lâches d'un rappeur d'Atlanta qui a décidé d'aller tourner un clip dans une place forte d'un gang adverse où il sait qu'il n'aurait jamais dû être. Tu sais qui tu es. Et je vais te dire, cette équipe va travailler sans relâche pour te tenir toi et les gens auxquels tu es affilié responsables de vos actions.

Une récompense de 50 000 dollars a même été mise en place pour quiconque aurait des informations sur cette affaire. On n'a pas le souvenir d'un officier de police qui allume comme ça un rappeur de la stature de Lil Baby lors d'une conférence de presse, alors que rien ne semble prouvé pour le moment.

Cependant, cette culture de gangs et cette surenchère de la provocation n'est pas nouvelle dans le gangsta rap, et ce sont rarement les rappeurs qui en font les frais. Eux, ils restent bien planqués derrière leur sécu, pendant que des petits de 13 ans se font fusiller.