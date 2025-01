Lil Baby : déjà un nouvel album prévu pour le mois prochain

"Dominique" devrait arriver pendant le mois de février. 2025, c'est vraiment son année !

C'est clairement l'homme du moment dans le rap US, en ce début d'année 2025 qu'il domine de la tête et des épaules. Lil Baby nous avait habitués à faire parler de lui avec de bons chiffres de ventes, lui qui est désormais une grosse tête du game depuis 2017/2018. Mais après 3 ans sans véritable album solo, on pensait que la hype allait redescendre. Il n'en est rien : le rappeur est plus fort que jamais. Après le carton réalisé par son projet "WHAM" sorti le 3 janvier, il annonce déjà son retour avec un nouvel album, d'ici un mois !

2025, c'est son année

On ne nous enlèvera pas de la tête qu'il s'agit là d'un des effets secondaires de la libération de Young Thug. Car Lil Baby est un peu son héritier dans le rap US, son fils spirituel, il a été beaucoup influencé par sa musique et était très affecté par l'incarcération de son mentor. Maintenant que ce dernier est libéré, le jeune rappeur est à nouveau motivé pour s'impliquer dans plein de projets. Et ça commence par un nouvel album solo, qui devrait s'appeler "Dominique", et qui arrivera en février 2025.

C'est l'information dévoilé par le rappeur lui-même via son compte Instagram : pour se féliciter du carton de "WHAM", numéro 1 dans tous les charts, Lil Baby a posté une photo pour marquer le coup. Une légende accompagne l'image, dans laquelle on peut lire : "On se revoit tous dans quelques semaines", suivi de "Dominique, the album 2-?-25", ce qui correspond au mois de février 2025. Une productivité qui force l'admiration !

D'ailleurs, il ne va pas 'arrêter là puisque Lil Baby a déjà annoncé qu'il voulait faire un projet commun avec Future, dans lequel Young Thug souhaitait aussi s'inviter. Bref, il y a de grandes chances qu'on entende beaucoup parler de lui pendant toute l'année 2025 !