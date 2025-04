Quand Sexyy Red dévoile les messages hot des rappeurs en manque

Et un certain Chief Keef répond à l'appel...

S'il y a bien une rappeuse qui fait sensation en ce moment aux États-Unis, c’est bien Sexyy Red. Dans la lignée de stars comme Nicki Minaj, Cardi B ou encore Ice Spice, l’artiste de 26 ans, originaire du Missouri, s’impose comme une figure montante du rap féminin.

Connue pour ses lyrics explicites et son univers sans filtre, Sexyy Red ne laisse personne indifférent. Elle a déjà collaboré avec des pointures comme SZA, Latto, DaBaby ou encore Lil Durk. Même Snoop Dogg l’a validée, preuve que la rappeuse est en train de prendre une sérieuse ampleur dans le game.

Mais si elle brille dans la musique, Sexyy Red fait aussi parler d’elle pour un tout autre sujet… plus personnel. En effet, elle a récemment leaké des messages privés envoyés par des rappeurs en manque, visiblement très intéressés par la jeune femme. Et les captures d’écran ne laissent place à aucun doute : les messages sont bruts, crus, parfois même désespérés.

Parmi les déclarations qu'elle a partagées, on retrouve des perles telles que :

« Si tu pars, je te jure que je vais m*urir »

« Je pense à toi tout le temps »

« B*tch tu peux pas couper avec moi »

« B*tch je t’aime et tu le sais »

« J’aimerais pouvoir manger cette cha*te »

« Je t’ai dit tu es comme une dr*gue »

« J’aimerais sucer ces lèvres »

« Tu me manques sal*pe »

Très ouverte sur sa sexualité et célèbre pour ses morceaux à forte connotation sexuelle, Sexyy Red ne cache pas qu’elle aime être courtisée. Mieux encore, elle semble s’en amuser. Les fans, eux, spéculent déjà sur l’identité des auteurs de ces messages. Et selon certaines rumeurs persistantes, Chief Keef, avec qui elle a déjà collaboré, ferait partie de cette fameuse liste des prétendants.

Entre buzz assumé et franchise totale, Sexyy Red continue de bousculer les codes du rap US avec son style unique et sans filtre. Une chose est sûre : elle sait comment faire parler d’elle… sur tous les plans.