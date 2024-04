Avec des apparitions de Soulja Boy et Drake !

Sexyy Red rend hommage à la culture hip-hop du début des années 2000 dans le clip officiel de "Get It Sexyy". De l'apparition de Soulja Boy sur sa télévision old school au vent glaçial qu'elle met à Drake autour d'un milkshake, la jeune rappeuse nous embarque dans un univers dejanté qui lui correspond bien.