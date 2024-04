Un feat avec Sexyy Red.

Chief Keef, Sexyy Red et Mike WiLL Made-It le vivent bien dans la vidéo de "Damn Shorty", un titre issu de la mixtape commune de Keef et Mike, "DIRTY NACHOS". Réalisés par NSTY, le visuel voit arriver à la station-service puis le trio monte dans des voitures de luxe avant de se diriger vers un somptueux dîner. La belle vie quoi...