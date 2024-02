Drake assiste à l'accouchement de Sexyy Red dans "Rich Baby Daddy"

En collaboration avec SZA.

Drake assiste à un événement exceptionnel dans le clip de "Rich Baby Daddy". Il s’agit de l’accouchement de la jeune rappeuse de 26 ans Sexxy Red. Dans cette vidéo co-réalisé avec SZA, le rappeur nous dévoile tout le processus. En premier lieu, on peut voir la principale concernée se décontracter, faisant la fête essayant de se détendre comme elle peut, en compagnie de ses amies et aussi de Drake. Et d’après les images, on dirait bien que ce dernier joue le rôle du père de l’enfant. Ensuite dans une autre partie, Red est amenée dans la salle d’accouchement avant de la voir quelques instants plus tard, avec son bébé dans ses bras. Tout le monde était heureux pour les jeunes parents.