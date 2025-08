La Fouine prend la parole sur les 70 000 euros, Gims réplique violemment

Cette histoire entre La Fouine et Gims pourrait bien être le petit clash sympa de l'été !

Il faut le dire, musicalement on se fait un peu chier au mois d'août dans le rap français, en général. Année après année, on observe que ce mois est clairement celui du ralentissement de l'activité en termes de sorties : les rappeurs sont soit déjà en vacances, soit en tournée des showcases/concerts/festivals. Mais heureusement, il reste les réseaux sociaux pour nous divertir et ces derniers jours, c'est Gims qui se montre le plus en forme. Il a d'abord profité du moment de faiblesse de Booba pour l'allumer, et c'est maintenant avec La Fouine qu'il règle ses comptes, pour 70 000 euros.

Si vous n'avez pas suivi ce tout nouveau clash entre Laouni et Gims, on en parlait déjà hier, puisque Meugi avait décidé d'allumer publiquement La Fouine en story, lui réclamant même 70 000 euros pour une histoire de studio apparemment. Devant le buzz provoqué par la story, La Fouine a décidé de répliquer, lui aussi sur les réseaux sociaux :

Il y a un petit litige entre mon label et un studio parisien dans lequel visiblement Gims a des parts. T'as envoyé tes avocats pour saisir la justice comme d'habitude... Donc maintenant assume et laisse tes avocats porter ça devant les tribunaux, et pas devant les réseaux sociaux. Je ne dois rien à personne et j'ai plus le temps pour les clashs petit !

Le fait de l'appeler "petit" n'a pas dû beaucoup plaire à Gims, et c'est peut-être pour cette raison qu'il a choisi de répliquer immédiatement sur Twitter en disant qu'il n'y avait pas de plainte et que La Fouine essayait de noyer le poisson en détournant l'attention. Il en a aussi profité pour lui demander à nouveau de ramener le biff. Bref, les choses semblent loin de se calmer entre les deux stars du rap game. Mais ce genre d'embrouille en public, c'est assez étrange et pour nous, on a toujours dans un coin de la tête l'idée qu'il pourrait complètement s'agir d'un coup de buzz, avant un feat ou un truc du genre.