Young Thug : son père allume les rappeurs américains

Le père de Young Thug a tenu à bien incendier tous les gens du rap game US.

Jeffery libéré et bientôt de retour

On l'avait annoncé quasiment avant tous les autres médias : Young Thug a bien fini par être libéré, après les agissements suspects de la part des procureurs, des témoins principaux et des policiers dans cette affaire. Le rappeur est toutefois loin d'être sorti d'affaire, puisqu'il va être en probation pendant 15 ans, et est interdit de se rendre dans sa ville d'Atlanta. Mais l'essentiel est là : Thugger est libre et il va pouvoir recommencer à sortir du son. Il a d'ailleurs déjà invité Lil Baby à faire des feats, mais pas sûr qu'on voit de nouveaux morceaux sortir avant quelques semaines au moins. Par contre, son père, lui, n'a pas oublié tous les lâcheurs du game US.

Le papa de Young Thug clashe tout le rap game

Évidemment, pendant les deux ans que Young Thug a passé en détention dans l'attente de son procès, il y en a un qui se faisait beaucoup de soucis : le père du rappeur. Plusieurs fois, il avait pris la parole, en allumant Lil Baby qui se mettait à clasher Gunna, en lui disant : "il ne sait pas ce qu’il se passe, il suit juste ce qu’il entend. Demandez à Lil Baby s’il est déjà venu assister à une audience". Le genre de phrase qui remet les idées en place et que seuls les darons ont en réserve.

Cette fois, le daron de Young Thug a remis le couvert, avec la manière :

On a tous ces rappeurs, ils veulent tous voir Young Thug. Ils veulent parler à Young Thug, ils veulent ci, et ça, et autre chose encore. Où-est-ce que vous étiez les 29 derniers mois bordel ? Pourquoi il n'y en a aucun de vous qui étaient en train de manifester parce que ses droits étaient bafoués ? Vous êtes tous considérés comme des influenceurs. Vous influencez que dalle. Maintenant, vous voulez lui parler... Maintenant, vous voulez sortir des vidéos de merde. Tout ça, pour votre bénéfice personnel. Pour votre hype personnelle. Pour essayer de rester pertinents. Où-est ce que vous étiez, tous ? Où étaient tous les artistes d'Atlanta ?

Il est vrai que la scène d'Atlanta, qui compte pourtant d'énormes stars avec de l'influence, ont été plutôt discrètes pendant les deux ans de procédure. "Big Jeff", le surnom donné au père de Young Thug par la presse américaine, semble avoir quelqu'un de particulier dans son viseur, même s'il ne le nomme pas :

Je lui ai demandé de faire un événement au nom de YSL. Et on m'a répondu : 'je vais voir avec mes gars si on peut faire ça'. Et aujourd'hui, je te vois aux côtés de Young Thug. C'était avant qu'il avait besoin d'aide. On doit vraiment arrêter avec toute cette hypocrisie.

Les fans de Young Thug pensent que le daron vise directement T.I., qui est un artiste d'Atlanta et qui est le premier à avoir posté une photo en compagnie de Young Thug. Big Jeff met ici en évidence l'hypocrisie du gangsta rap, où tout le monde te parle du code de la rue, mais on t'oublie dès que tu finis en prison. Pas de mandat, pas de visites, pas de déclarations, pas de soutiens, par contre, tout le monde est là dès votre sortie de prison pour profiter de votre "street cred". Voilà le vrai visage du fameux "gangsta rap"...