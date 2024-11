Young Thug à Lil Baby : "Viens on sort un son sur ces balances"

A peine libéré, Thugger veut déjà en découdre !

Young Thug veut déjà faire du son !

Depuis le jeudi 31 octobre, c’est officiel : Young Thug est enfin libre après un procès interminable et deux ans de prison. Bien que sa libération soit conditionnelle, le rappeur d'Atlanta est soulagé de pouvoir retrouver sa vie, ses proches et son studio. Mais attention, Thugger n’a pas de temps à perdre !

À peine sorti, Young Thug est déjà dans l’action ! Au-delà de tenter de réconcilier Drake, Future et Metro Boomin, Thug a fait sa première déclaration publique depuis sa libération. Il s'adresse directement à Lil Baby avec un message clair et tranchant : "Lil Baby, viens on sort un son sur ces balances". Une phrase qui fait déjà résonner les murs de la scène rap américaine, laissant présager un morceau incendiaire, un possible règlement de comptes musical qui pourrait bien marquer l’année.

🚨 YOUNG THUG A PRIS LA PAROLE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SA LIBÉRATION !!



"𝐋𝐢𝐥 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬" 😳 pic.twitter.com/9u1abB4gsD — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 3, 2024

"Tu m'as manqué mon frère"

De son côté, Lil Baby a répondu avec émotion : "Tu m’as manqué mon frère. Bon retour à la maison. Dieu merci, tu as pu retrouver la famille en bonne santé et de bonne humeur ! Je ne te souhaite que des milliards." Un message fraternel où leur relation n'a pas changé malgré les années de procès.

🚨 LIL BABY SOUHAITE LA BIENVENUE À YOUNG THUG AUJOURD’HUI :



"Tu m'as manqué mon frère. Bon retour à la maison. Dieu merci, tu as pu retrouver la famille en bonne santé et de bonne humeur !



Je ne te souhaite que des milliards ❤️" pic.twitter.com/4LJBD2Q983 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 3, 2024

Alors, qui sera visé par ce son attendu ? Pour l'instant, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, si Young Thug et Lil Baby se lancent, le public pourrait bien assister à une collaboration légendaire. Les fans n'ont plus qu'à patienter quelques semaines !