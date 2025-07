Des fans collent des affiches pour militer au retour de PNL !

Les deux frères manquent clairement aux fans !

Qu'on se le dise, plus les jours passent, moins les chances du retour de PNL semblent réalistes. Voilà maintenant 6 ans que le duo d’origine de Corbeil-Essonnes n’a rien sorti depuis leur dernier album "Deux Frères", et on peut le dire franchement : la musique semble derrière eux.

Pourtant, les rumeurs de retour continuent d’alimenter les discussions chaque année. Il y a quelques semaines, NOS a même partagé une instru mystérieuse en story sur Instagram, laissant entrevoir une lueur d’espoir. Mais depuis ? Silence radio.

C’est dans ce contexte que la communauté de fans du groupe a décidé de prendre les choses en main. Lassés d’attendre, certains ont lancé une campagne sauvage d’affichage dans plusieurs villes de France. Sur les murs, on peut voir des affiches avec les visages d’Ademo et NOS, accompagnés de l’inscription "WANTED", comme dans les films de western.

L’initiative a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec des photos partagées en masse sur X (ex-Twitter), Instagram ou encore TikTok. Mais l’action n’a pas laissé tout le monde d’accord : si certains saluent une démarche originale et touchante, d’autres estiment qu’il faut respecter la volonté des deux artistes, qui ont peut-être simplement choisi une autre voie loin de la scène.

Quoi qu’il en soit, ce mouvement spontané montre à quel point l’empreinte de PNL est encore vive dans le cœur de leurs fans. Peut-être que cette mobilisation saura toucher les deux frères, et qui sait, provoquer un déclic.