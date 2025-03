Booba rend hommage à l'écriture de PNL : "rien à envier aux plus grands noms de la chanson française"

Quand ça vient du DUC, on ne peut que valider ses propos !

Et oui, ça peut arriver que Booba puisse rendre hommage à des rappeurs français ! Bon, c'est vrai que récemment, il était plutôt dans une dynamique d’attaques, s’en prenant à ses anciens protégés Damso, Maes et Kayna Samet, ainsi qu'à Vald, dont le nouvel album est prévu pour le 28 mars prochain. Mais cette fois, le DUC a surpris tout le monde en encensant un groupe qui a marqué la dernière décennie : PNL.

Booba valide PNL : un hommage rare pour le DUC

Si PNL semble définitivement en pause et qu'un retour paraît peu probable, l’ombre du groupe continue de planer sur le rap français. Récemment, des leaks solo d’Ademo ont circulé sur les réseaux sociaux, donnant un espoir aux fans d’entendre de nouveaux morceaux de l’un des deux frères.

Mais c’est une autre actualité qui a poussé Booba à réagir. Sur X, un internaute a partagé une version du clip "Chang", un des classiques du duo, remonté dans un style années 1950 rappelant les plus grandes figures de la chanson française. Une façon originale de mettre en avant la poésie et l’intemporalité des paroles d’Ademo et N.O.S.

Face à cette publication, B2O n’a pas manqué de donner son avis et de saluer le talent des deux frères :

"Les vrais textes de rap comme celui-ci n'ont rien à envier aux plus grands noms de la chanson française."

Une déclaration rare de la part de Booba, qui n’a jamais caché son exigence en matière de rap et qui n’accorde que très peu de reconnaissance à ses homologues français.