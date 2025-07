Booba a failli faire terminer la carrière... de Daniel Riolo

Entre le monde du rap et celui du football, il n’y a souvent qu’un pas. Et ces dernières semaines, Booba a prouvé qu’il savait parfaitement le franchir. Déjà très présent dans les discussions autour du PSG, notamment après avoir dévoilé un son pour le sacre du club parisien en Ligue des Champions, le rappeur du 92 continue de faire parler de lui sur la planète foot.

Soutien affiché au jeune Désiré Doué, critiques virulentes envers Kylian Mbappé, clashs avec les médias… B2O ne s’interdit rien, surtout pas de s’en prendre aux journalistes sportifs. Et dans le viseur du moment : Daniel Riolo.

Tout a commencé avec le morceau "Dolce Camara" de SDM, protégé de Booba, dans lequel le rappeur balance une insulte directe à l'encontre de Daniel Riolo. Piqué au vif, le chroniqueur star de RMC n’a pas tardé à réagir, allant jusqu’à inviter SDM à venir s’expliquer en plateau. Mais ce dernier a finalement calmé le jeu, déclarant simplement ne pas porter le journaliste dans son cœur.

Un calme de courte durée. Car Booba, fidèle à sa réputation, a décidé de relancer les hostilités. Sur X, il s’en est pris frontalement à Daniel Riolo, allant jusqu’à lui demander de démissionner :

Mais le clash ne s’arrête pas là. Booba enchaîne avec un second tweet plus menaçant :

"Daniel, on m’a envoyé tes conversations DM où tu insultes la mère des gens, leur femme, leurs enfants aussi peut-être. Tu es fou, en fait tu es encore plus fou que moi. Donc maintenant, on veut voir les 30 pompes. Sinon, on va tout sortir « riz au lait ». Je veux que tu descendes bien, que tu fasses les 30 en entier."