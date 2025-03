Daniel Riolo répond à SDM après les insultes au Parc des Princes

L'histoire commence à prendre des proportions inattendues pour un morceau de rap français.

Il s'en est passé des choses ce weekend lors de la rencontre entre le PSG et l'OM, qui avait lieu le dimanche 16 mars au Parc des Princes. Au-delà du match, dont le résultat est plutôt anecdotique (victoire logique du PSG 3 buts à 1), on aura aussi eu droit à un concert de SDM avant le match, qui aura beaucoup fait parler. Parce que le show était plutôt quali, mais aussi parce que le rappeur en a profité pour rapper "Dolce Camara", morceau qui contient des insultes assez salées envers Daniel Riolo. D'ailleurs, le chroniqueur et journaliste sur RMC a tenu à y répondre.

Peu de temps après la sortie du titre, Daniel Riolo avait déclaré qu'il s'en foutait un peu et que le morceau faisait beaucoup rire ses enfants. Mais après que les supporters aient chanté en chœur les paroles insultantes concernant sa mère et son père lors du concert d'avant-match de SDM, le chroniqueur a réagi au micro de RMC. Il explique notamment qu'il a essayé de contacter le rappeur pour l'inviter à l'antenne, mais que Ocho n'avait jamais donné suite. Fataliste, il affirme que :

J'ai appris qu'il n'avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu'il me détestait. Dans la vie, quand tu détestes quelqu'un pour des propos sur le football, c'est que tu n'as pas grand chose à faire comme occupation.

Il explique ensuite qu'il est obligé de faire avec, parce qu'en tant que figure publique du monde du football et des médias, ces insultes étaient le revers de la médaille de la célébrité.

C'est violent, mais il faut faire avec. A parti du moment où ça fait marrer mes enfants, ils disent juste que ça doit faire bizarre à leurs grands-parents, mais mes parents ne sont pas au courant de la chanson, ils n'écoutent pas de rap. [...] Les gars, redescendez, c'est du ballon. De là à me détester, j'ai envie de lui dire : 'SDM, viens dans l'After, on va discuter, il n'y a pas de problème'. C'est incroyable d'être aussi violent dans des chansons pour ça. En plus, SDM je l'aime bien, c'est un bon rappeur.

L'invitation est lancée, mais pas sûr que SDM y réponde un jour. Daniel Riolo, connu pour ses positions tranchées sur le football, a aussi fait quelques sorties un peu borderline sur plusieurs sujets de société. Plus que ses avis foot, c'est peut-être plutôt ça qui dérange SDM...