SDM a mis le feu au Parc des Princes avant PSG-OM

Devant 48 000 personnes, SDM a assuré un joli show d'avant-match.

Le football européen semble être en grande voie d'américanisation ! Pas sûr que ce soit une bonne chose, car d'ici à ce qu'ils demandent de couper les matchs toutes les 5 minutes pour diffuser des pubs, il n'y a qu'un pas. Mais en attendant, il faut avouer que les shows organisés en parallèle des matchs de foot (souvent avant le coup d'envoi) sont plutôt sympathiques. Alors qu'on a appris récemment que Drake pourrait venir chanter à la mi-temps de la Coupe du Monde de Football en 2026, cette semaine c'est SDM qui a assuré le show avant le début de PSG-OM.

Hier avait en effet lieu la 26ème journée de Ligue 1, qui a vu s'affronter le PSG et Marseille. Un match qui s'est achevé sur un score de 3 à 1 en faveur des parisiens, pas tellement mis en difficulté à part au moment de la réduction du score, même si les marseillais auront été plutôt valeureux. Mais une des parties les plus intéressantes du spectacle, c'était donc le concert de SDM avant le début du match, lui qui a notamment chanté "Cartier Santos", mais aussi "Dolce Camara".

Pendant le concert, on a même eu droit à un peu de pyrotechnie avec de grandes flammes qui viennent jaillir derrière le rappeur, et le public a été plutôt réceptif au niveau des paroles. Dommage que le Duc ne soit pas venu pour assurer le featuring, mais on imagine qu'il avait des gens à clasher sur Twitter.

On a aussi vu un beau tifo dans les tribunes du Parc des Princes pendant le show, bref, une belle soirée de foot, avec un "concert" (seulement deux morceaux, mais tout de même). En tout cas, après Bercy, SDM montre qu'il est capable d'enflammer des enceintes encore plus grandes, c'est prometteur pour la suite !