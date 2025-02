SDM enflamme Bercy en enchaînant les gros hits !

Instagram @sdm_92 et crédit photo : @73shot

Le public était totalement en fusion !

On est peut-être déjà sur le concert de l'année ! SDM a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des poids lourds du rap français en livrant une performance historique à l'Accor Arena de Paris. Après avoir ravi ses fans en fin d’année 2024 avec la sortie de son album "ALVALM", certifié disque de platine, le rappeur a entamé une tournée qui s’annonce légendaire.

Son concert d’ouverture à Montpellier avait déjà mis la barre haute, mais c’est à Bercy que SDM a littéralement mis le feu ! Devant un public en ébullition, l’artiste a enchaîné ses plus gros morceaux, faisant chanter et vibrer toute la salle. Parmi les titres phares, "Dolce Camara", son featuring explosif avec Booba, a déclenché une vague d’émotions, tout comme "Cartier Santos", son hit disque de diamant, ou encore "Pour Elle".

SDM qui brûle BERCY sur DOLCE CAMARA 🔥🏴‍☠️ pic.twitter.com/di08fiQc3O — Best Of SDM ➑ (@BestOfSDM_) February 24, 2025

L’Accor Arena a l’unisson sur Cartier Santos ! 🗣️⌚️ pic.twitter.com/oLw74s0LyY — Best Of SDM ➑ (@BestOfSDM_) February 24, 2025

Mais la soirée a réservé encore plus de surprises ! En cerise sur le gâteau, Gradur et RSKO ont rejoint SDM sur scène pour interpréter "TITITI", morceau extrait de la compilation "100% Congo" de Gradur. Une séquence épique qui a marqué les esprits et prouvé que SDM est désormais un incontournable du rap français.

Les vidéos de cette performance circulent déjà sur les réseaux et sont à voir et à revoir. Une chose est sûre : SDM ne cesse de monter en puissance et s’impose comme une figure majeure de la scène rap actuelle !