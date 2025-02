SDM rend hommage à un artiste qui a été toujours là pour lui (et ce n'est pas Booba) !

Un rappeur qui lui a valu son premier single à succès !

Une déclaration qui va faire plaisir au rappeur concerné ! SDM a été au centre de l'attention en 2024 ! Entre son arrivée dans le jury de la saison 3 de "Nouvelle École", et son retour confirmé pour la saison 4 face à SCH, c'est surtout son album "ALVALM" qui a marqué les esprits. Cet opus est un énorme succès, et beaucoup le considèrent comme l'album de l'année. Une ascension totalement méritée pour un rappeur qui a su faire sa place et qui a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là !

Signé au 92i par Booba, le DUC l'a beaucoup aidé à devenir la star qu'il est aujourd'hui. Mais lors d'une interview pour GQ, "Ocho" a décidé de rendre hommage à un autre rappeur qui a été là pour lui à ses débuts : PLK.

"Je ne suis pas ingrat, et peu importe ce qu’il peut arriver avec le temps, je n’oublierai jamais ce qu’a fait PLK pour moi. Il m’a tout le temps tiré, traîné même, pour faire de la musique."

Pour rappel, le premier succès de SDM en streaming a été "Jack Fuego", en featuring avec... PLK. Ce dernier lui avait dit de ne jamais lâcher la musique :

"SD a toujours été un passionné de rap, et étant originaire de la même ville, il évoluait dans le même environnement que moi. Quand les choses ont commencé à marcher pour moi, je l’ai invité quand c’était possible. Comme le veut la tradition dans le rap, mais surtout parce que je le trouvais super talentueux. Je suis content si ça a pu aider. Mais il ne doit son succès qu'à lui-même."

Un bel hommage pour un rappeur qui n'oublie pas d'où il vient !