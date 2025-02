Werenoi, SDM, Gradur, Josman, Jul, Leto : les certifications de la semaine

Les disques d'or, de platine et de diamant pleuvent sur le rap français cette semaine !

Quand on dit que le rap domine les charts, ce n'est pas une blague : les rappeurs sont littéralement partout, et surtout en tête des classements des ventes, et ça ne bouge pas depuis dix ans. Ce n'est pas un hasard si certaines voix (un peu jalouses) commencent à s'élever en France pour modifier les systèmes de comptage, notamment en ce qui concerne le streaming, car depuis que Spotify et Deezer font la loi, on n'a jamais vu autant de certifications tomber dans la musique. C'est encore le cas cette semaine, avec des singles et des disques d'or, de diamant et de platine pour Jul, Werenoi, Leto, Josman, et plein d'autres.

On va commencer par les certif' les plus spectaculaires et qui concernent des artistes qui ne sont pas forcément des "monstres commerciaux". Notamment Josman, qui vient de décrocher un single de diamant pour son titre "Au bout", extrait de son projet "000$" qui date de... 2017 ! La preuve que les projets, quand ils sont bons, peuvent encore bien vieillir à l'heure du streaming. Dinos est lui aussi certifié d'un single de diamant pour "Helsinki", qui, pour le coup, est clairement un de ses classiques. Au rayon diamant, on retrouve également Jul, avec "Bwo", et Tiakola avec son hit "Manon B".

En parlant de Jul, on le retrouve aussi dans les albums certifiés disque de platine, avec "Inarrêtable", sorti début décembre, et double platine pour "C'est quand qu'il s'éteint ?". Une habitude pour le J, mais on tient surtout à féliciter Leto, pour le disque d'or décroché avec son projet "Trap$tar 3", sorti fin 2023 et qui méritait bien une certif. Werenoi, quant à lui, a encore fait fort, en décrochant un triple platine pour "Pyramide 2". On a fait le tour concernant les albums, et on revient sur les singles, avec "On va le faire" du S-Crew, certifié platine, 4Keus et DJ Babs avec "Tout est bon", certifié platine lui aussi, et "Ti ti ti" de Gradur, SDM et Rsko, qui atteint là encore le single de platine.

Concernant les singles d'or, on en a à la pelle : Lacrim avec "Penelope Cruz", Heuss l'Enfoiré avec "Bar Mitzvah", Jul avec "Par là", MMZ avec "Capuché dans le club", Bouss avec "Relation Libre", et enfin, Maes avec "Interpol". Bref, encore une très grosse semaine pour le rap français, qui est devenu le meilleur ami du SNEP !